Ormai è praticamente quotidiana la rilevazione da parte di una società di cybersecurity di un qualche app infetta sul Play Store di Google. Queste app per Android sono davvero tante; quindi, statisticamente parlando, è molto difficile che siano “pulite” dalla prima all’ultima.

Tuttavia, coloro che sviluppano i malware e altri tipi di codici pericolosi, sono diventati ancora più astuti. Infatti, cercano di lavorare in maniera sempre più efficiente e un chiaro esempio è quello di DawDropper, un malware rilevato da Trend Micro all’interno di ben 14 app presenti sul Play Store.

Per essere più precisi, DawDropper non è propriamente un malware ma un “dropper” di malware. Ciò significa che è in grado di infettare smartphone o un altro tipo di dispositivo con 4 tipi di virus differenti. Dunque, da questo s’intende che il malware cambia nome a seconda dell’applicazione scaricata, così da non farsi trovare facilmente.

App pericolose: la lista delle app infette

Le app infette che contengono questo malware scoperto da Trend Micro sono in tutto 14 e sono state tutte rimosse dal Play Store. Purtroppo però molte di queste sono riuscite a collezionare tantissimi download. Ecco di seguito quali sono:

Call Recorder APK

Rooster VPN

Super Cleaner – hyper & smart

Document Scanner – PDF Creator

Universal Saver Pro

Eagle photo editor

Call recorder pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Just In: Video Motion

Lucky Cleaner

Simpli Cleaner

Unicc QR Scanner

Se una o più di queste app è presente sul vostro smartphone, il vostro dispositivo è senza ombra di dubbio infetto. Dunque, è meglio che le cancelliate immediatamente e scarichiate un antivirus per Android. Infine, controllate il vostro conto bancario: potrebbero esserci delle brutte sorprese.