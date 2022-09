Dopo appena un anno dalla presentazione di Astro, il famoso robot intelligente per la casa di cui però non si hanno più tracce, del “quadro intelligente” Echo Show 15 e di Blink Video Doorbell e Eero Pro 6, Amazon ha deciso di tornare sulla scena.

Infatti, ha invitato tutta la stampa a partecipare all’evento che si terra esclusivamente in streaming ad un giorno e orario preciso: 28 settembre 2022 alle ore 18.00 italiane. L’evento è molto importante per l’azienda, che oltre ad essere un produttore di dispositivi intelligenti è innanzitutto un e-commerce, ed è quello più diffuso al mondo.

Di conseguenza, non ci troviamo di fronte ad una scelta casuale. Amazon, infatti, con il suo evento annuale, ha a disposizione tutto il tempo di cui ha bisogno per far sì che sia gli appassionati che i consumatori riescano ad apprezzare tutte le novità in arrivo.

Intanto, i magazzini dell’e-commerce più grande al mondo si stanno riempendo e questo può diventare un periodo molto importante per lo shopping online, soprattutto dopo l’arrivo del Black Friday di novembre fino a capodanno.

Amazon: quali sono le novità che verranno presentate?

Diverse sono le ipotesi che si sono fatte spazio durante questi giorni riguardo i prodotti Amazon che verranno presentati. A quanto pare, però, questa volta in prima linea ci saranno gli altoparlanti Echo, essendo che due anni fa c’è stato un rinnovamento dell’offerta.

Non si vocifera un granché per quanto riguarda gli iRobot; quindi, non ci aspettiamo delle novità sostanziali da parte dei noti robot per la pulizia domestica Roomba. Nonostante Jeff Bezos abbia acquistato l’azienda a inizio agosto per quasi 2 miliardi di dollari, pare che non sia ancora giunto il closing definitivo.

Rimanete quindi connessi: l’appuntamento è fissato a mercoledì 28 settembre alle ore 18.00.