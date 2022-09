Torniamo a parlare del mondo tablet, un settore finora battuto essenzialmente da Samsung, Apple e pochi altri. Tra questi altri troviamo Xiaomi e Redmi, le due aziende correlate attive anche nel mercato smartphone.

Lo scorso anno abbiamo visto Xiaomi lanciare la serie Pad 5. Quest’anno l’azienda potrebbe replicare con un dispositivo di gamma media, da lanciare sul mercato con Redmi. Parliamo di Redmi Pad, che dovrebbe arrivare a breve.

Xiaomi Redmi Pad dovrebbe arrivare a breve

Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli in merito proprio dalla divisione taiwanese di Xiaomi su Instagram. Il post in questione è stato successivamente cancellato, ma non abbastanza rapidamente per impedire di coglierne il contenuto, il quale è tutto centrato sul nuovo Redmi Pad. Al centro del post c’era un’immagine, che mostra il dispositivo in colorazione Mint Green con un modulo fotografico posteriore di forma rettangolare.

Vi ricordo che Redmi Pad monta uno schermo LCD da 11.2 pollici, un processore MediaTek MT8781 con 3/4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel, batteria da 7.800 mAh con ricarica rapida a 22.5W e sistema operativo Android 12 con MIUI Pad 13.

Per il dispositivo dovrebbe essere prevista tanto la variante solo Wi-Fi quanto quella con connettività dati. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi sui 250 o 300 euro. Ancora non conosciamo la data di debutto ufficiale ma secondo gli ultimi rumor questa dovrebbe cadere entro ottobre. Durante lo stesso evento potrebbe essere presentato anche l’atteso Xiaomi 12T.