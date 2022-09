WindTRE: offerta impressionante con giga senza limiti solo oggi distrugge TIM e Iliad

WindTRE è pronto a dare battaglia a tutti gli altri provider che stanno lavorando benissimo sul mercato della telefonia mobile.

Questo gestore però vuole riprendersi i vecchi clienti e con una nuova ondata di messaggi sto cercando di diffondere la sua promozione più interessante in assoluto. Ci sono però solo alcuni designati al rientro, per cui se siete tra i fortunati non pensateci.

Che sorpresa da parte di WindTRE: l’azienda propone una promo da 7,99 euro al mese con tutto o quasi senza limiti, ecco i dettagli

È proprio l’ultima promozione da parte del noto gestore WindTRE ad aver sollevato la voglia di diversi utenti di cambiare gestore mobile. Stiamo parlando della celebre soluzione che prende il nome di GO Unlimited Star+, la quale è ritornata in grande stile e con un prezzo nettamente migliorato rispetto al passato.

A ricevere un messaggio di preavviso sono stati tutti i vecchi clienti del gestore, i quali potranno dunque rientrare ad un prezzo favorevole. Stiamo parlando infatti di soli 7,99 € come costo mensile, i quali saranno l’unico prezzo da pagare visto che non ci sarà da sostenere alcun costo di attivazione. Inoltre neanche il costo per la nuova scheda SIM sarà chiesto da WindTRE. Ovviamente il tutto solo se sarete invitati da un messaggio del provider.

Per quanto riguarda i contenuti, ecco 200 SMS verso tutti, minuti senza limiti verso qualsiasi altro gestore e soprattutto giga illimitati per navigare sul web in connessione dati 4G.

Se avete ricevuto quindi il messaggio e non fate parte di gestori che nella vostra zona hanno una ricezione ottimale, non dovete pensarci due volte e procedere al cambio.