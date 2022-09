La guerra tra i principali operatori telefonici del nostro paese prosegue con Vodafone e la sua Special 70 Giga, la promozione che nessuno si aspettava di vedere, ma che al giorno d’oggi può riservare non poche sorprese ai consumatori nazionali.

A differenza dei vari MVNO, come ad esempio Kena Mobile o ho.Mobile, ricordiamo che Vodafone è un operatore fisico, ciò sta a significare che può fare affidamento sulla propria infrastruttura per garantire il segnale ai consumatori. La velocità di navigazione, con l’offerta in oggetto, raggiunge al massimo il 4G+, mentre la copertura viene riconosciuta nel periodo come la migliore d’Italia.

Vodafone: ecco la nuova offerta da sottoscrivere subito

L’offerta oggetto del nostro articolo non è altro che la Vodafone Special 70 Giga, una soluzione presente da tempo sul mercato, impreziosita comunque dalla presenza di un eccellente rapporto qualità/prezzo, atto a soddisfare anche le più recondite esigenze dei consumatori finali.

Il suo prezzo fisso è di 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo, senza vincoli contrattuali di durata. In fase iniziale il consumatore si ritrova costretto a versare un contributo di 10 euro, necessario per coprire il costo della SIM ed anche una piccola ricarica, il cui importo potrà essere utilizzato successivamente per i rinnovi.

La promozione, dal canto suo, promette l’accesso a illimitati minuti da utilizzare verso tutti, SMS illimitati e ben 70 giga di traffico dati in 4G. Coloro che l’attiveranno, avranno anche la certezza di non subire rimodulazioni per i primi 6 mesi di validità della stessa.