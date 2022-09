La risposta di TIM agli altri gestori nel campo della telefonia mobile non si fa attendere ed arriva puntuale nel mese di settembre. Gli utenti che attivano una promozione con il gestore italiano potranno scegliere una versione della ricaricabile Wonder.

TIM, le offerte low cost alternative a Iliad

L’offerta Wonder che TIM propone a tutti i suoi abbonati si presenta in un duplice bundle. Gli utenti avranno la possibilità, in prima battuta, di accedere ad un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo di questa ricaricabile sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nel secondo formato questa tariffa presenta agli abbonati un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo sarà di 8,99 euro al mese.

Gli abbonati di TIM che si trovano ad attivare questa promozione avranno anche la garanzia di prezzi bloccati nel primo semestre dalla sottoscrizione della SIM. Le rimodulazioni sui costi non saranno quindi possibili entro i sei mesi dall’attivazione dell’offerta e del piano tariffario.

Come per altre ricaricabili low cost proposte da TIM, anche in questa circostanza tutti coloro che sono interessati ad attivare una di queste due tariffe dovranno effettuare necessariamente la portabilità da altro provider. In base a quelle che sono le attuali direttive del provider nazionale, ad oggi queste offerte non sono disponibili per coloro che già hanno rete attiva.