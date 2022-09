Panorama è pura follia, la nuovissima campagna promozionale abbraccia fortemente il mondo dell’elettronica, garantendo al consumatore finale un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, ed allo stesso tempo permette di godere di prezzi fortemente ribassati rispetto al passato.

Tutti gli sconti che troverete raccontati nel nostro articolo, sono attualmente disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici, ciò sta a significare che al giorno d’oggi gli acquisti non possono essere completati tramite il sito ufficiale, o comunque recandosi altrove sul territorio. I prezzi sono bassi e comprendono la solita garanzia di 2 anni, con partenza dalla data d’acquisto, la quale copre i singoli difetti di fabbrica.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon, e tantissime offerte speciali, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Panorama: attenzione alle nuove offerte, sono davvero incredibili

Le offerte del volantino Panorama sono assolutamente da pazzi, in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter mettere le mani su innumerevoli prodotti a prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario. Un esempio può essere la stampante Canon MG2550, un dispositivo eccellente, almeno in termini di prestazioni generali, in vendita a soli 39 euro.

Tutti coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone, si dovranno “accontentare” dell’ottimo Xiaomi Redmi 9AT, oggi proposto al pubblico a 99 euro, e sicuramente caratterizzato dalla presenza di una splendida batteria da 5000mAh, perfetta per lunghe giornate e sessioni di utilizzo, senza comunque dimenticarsi dei 32GB di memoria interna completamente espandibili.

Gli sconti del volantino sono disponibili, come vi abbiamo già anticipato, solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia.