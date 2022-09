MD Discount contro Lidl: distrutta la concorrenza con offerte al 90%

Tutte le proposte che vengono lanciate mensilmente dal famoso supermercato MD Discount, sono sempre degna di nota. Questa volta però grande attenzione verrà posta su merce che all’interno degli scaffali del colosso risulta più che inusuale.

Ricordiamo che tutto è disponibile all’interno dell’ultimo volantino, quello che trovate fuori dagli esercizi commerciali o talvolta all’interno delle vostre cassette della posta.

MD Discount: il celebre supermercato lancia un nuovo volantino proponendo dei prezzi estremamente bassi anche sull’elettronica di consumo

Le grandi offerte del nuovo catalogo proposto dal celebre supermercato MD Discount, in questo caso non vanno solo sul cibo e su quello che serve per i beni di prima necessità. Stiamo parlando infatti di soluzioni riguardanti il mondo dell’elettronica, le quali sono state proposte ad un prezzo eccezionale proprio questa volta ma solo fino alla fine del mese di settembre.

Si può notare infatti come una delle migliori friggitrici ad aria venga offerta ad un costo incredibile di soli 39,90 €. Non finisce però qui, visto che c’è all’interno del volantino anche un frigorifero monoposto prodotto dal marchio Hisense, il quale fissa il prezzo a 209 €. Altre due offerte degna di nota ma soprattutto per chi ha bisogno di acquistare due elettrodomestici, sono riferite alla scopa elettrica wireless di Rowenta e ad una lavatrice di 8 kg di capienza. I prezzi rispettivamente consistono in 84,90 € e in 269 €.

Qualsiasi articolo che deciderete di comprare tra questi o tra la restante parte che trovate sul volantino, sarà garantito con due anni in qualsiasi situazione di guasto. Basterà quindi riferirvi proprio a MD in caso di bisogno.