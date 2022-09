La lotta tra i vari operatori telefonici continua ad essere sempre molto competitiva. Vengono proposte infatti quasi ogni giorni diverse offerte di rete mobile con dei prezzi davvero bassi per attirare un maggior numero di utenti. L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile, in particolare, ha da poco lanciato una nuova offerta low cost denominata Feder Mobile Spin 60.

Feder Mobile propone la nuova offerta Feder Mobile Spin 60

È da poco stata presentata da Feder Mobile una nuova offerta low cost. Come già accennato, si tratta di Feder Mobile Spin 60 ad ha un prezzo decisamente competitivo. L’offerta ha infatti un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese ed è previsto un costo di attivazione di 4 euro.

La nuova offerta include ogni mese 60 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Un’offerta piuttosto simile alla precedente Feder Mobile Spin 50. Tuttavia, la nuova offerta include allo stesso costo una maggior quantità di giga per navigare.

L’offerta in questione è attivabile da tutti i nuovi clienti di Feder Mobile, ad eccezione dei nuovi clienti che provengono da Vodafone e ho. Mobile. Per attivarla, si avrà un periodo di tempo limitato, che va dal 17 al 30 settembre 2022. Con l’offerta saranno inoltre attivati in automatico i servizi di reperibilità Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e Segreteria Telefonica.

Una sfida, quella di Feder Mobile, dunque diretta contro il principale competitor Very Mobile. Anche quest’ultimo, vi ricordiamo, sta proponendo ultimamente svariate cose, tra cui proprio un’offerta mobile a 5,99 euro al mese ma con inclusi 100 GB di traffico dati.