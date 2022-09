Esselunga riesce a ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore dei tantissimi utenti attenti al risparmio in Italia, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale, arricchita da prezzi bassissimi e dal risparmio davvero assicurato.

La soluzione che troverete raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, è da considerarsi valida solamente nei negozi fisici, dovete infatti ricordare che gli acquisti, in questo caso almeno, non potranno essere completati affidandosi direttamente al sito ufficiale di Esselunga stessa.

Esselunga inarrestabile: ecco tutti gli sconti

Fino al 29 settembre da Esselunga è stata attivata una campagna promozionale di tutto rispetto, sebbene sia sempre esclusivamente focalizzata sull’offerta tech, mediante la quale gli utenti possono davvero pensare di acquistare un bellissimo Samsung Galaxy A13, dietro il pagamento di un contributo finale di soli 139 euro.

Nel caso in cui foste incuriositi dal prodotto, ma allo stesso tempo non lo conosceste, ricordiamo essere dotato di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, il quale presenta una risoluzione FullHD+, affiancato da processore octa-core con frequenza a 2GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), senza però dimenticarsi dell’incredibile batteria da 5000mAh. Questo componente è fondamentale per fruire delle prestazioni del prodotto per lungo tempo, sebbene comunque la ricarica “rapida” da 15 watt sia nulla in confronto agli standard a cui siamo oggi abituati.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solamente nei negozi fisici, le scorte tuttavia potrebbero essere limitate, di conseguenza consigliamo una rapida decisione, onde evitare di restarne completamente tagliati fuori.