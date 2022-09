Conad distrugge Lidl con la tecnologia al 90% solo oggi

Che le persone si aspettassero tanto da un marchio come Conad questo era risaputo da tempo. Soprattutto nel periodo di crisi dovuta alla pandemia, tutti si erano rifatti a questo marchio che nel mondo dei supermercati non aveva alcun concorrente da temere, proprio come ora. Secondo quanto riportato poi le offerte sono arrivate una dopo l’altra, proponendo degli sconti mai visti anche all’interno delle altre catene.

Conad propone delle offerte mai così convenienti: ecco una lista completa che annuncia solo alcuni dei prezzi migliori di giornata sul nuovo volantino

Quando parliamo di Conad non si fa altro che tirare in ballo il cibo è tutto ciò che riguarda la casa ma spesso può cambiare anche aria. Il marchio infatti non spinge solo su quegli articoli lì ma anche su tante altre cose interessanti.

Oggi infatti si parla soprattutto di quello che riguarda la tecnologia e l’elettronica, ma per quanto concerne il mondo delle auto. Infatti il celebre marchio propone una vasta gamma di batterie utili per le automobili, le quali vengono proposte in più formati. Ecco ad esempio il marchio ExtraPower, il quale offre soluzioni differenti come una batteria da 45 Ah e una batteria da 80 Ah. I prezzi sono rispettivamente di 39 e 74 euro. Si tratta di ottime soluzioni ma non delle sole. Abbiamo infatti evidenziato queste perché risultano le più interessanti e utili per la maggior parte degli automobilisti.

Tutti i prodotti in questione risultano coperti da una garanzia di due anni, per cui per qualsiasi problema potrete rifarvi al marchio Conad senza indugiare.