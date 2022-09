La fotocamera di iPhone 14 Pro sta deludendo gli utenti a causa di alcuni problemi riscontrati nell’utilizzo. Da giorni si parla dell’intoppo riscontrato da gran parte dei possessori del dispositivo appena rilasciato sul mercato da Apple.

La Grande mela ha annunciato i suoi top di gamma con comparto fotografico aggiornato soltanto poche settimane fa, rendendoli disponibili all’acquisto dal 16 settembre. A pochi giorni dall’arrivo sul mercato, però, le recensioni sembrano non essere del tutto positive a causa del malfunzionamento della fotocamera posteriore durante l’utilizzo in alcuni social.

Apple: la fotocamera di iPhone 14 Pro e Pro Max non funziona ma a breve arriverà una soluzione!

Scattare foto o registrare video su Instagram, TikTok o Snapchat potrebbe essere un problema per gli utenti che hanno da poco acquistato un iPhone 14 Pro o Pro Max. Da qualche giorno è stato segnalato un intoppo che non consente di utilizzare al meglio il nuovo sensore da 48 megapixel. All’apertura della fotocamera su una delle app appena citate, il sensore inizia a vibrare non permettendo all’utente di scattare foto o registrare clip.

Il problema sembra non verificarsi all’apertura dell’app Fotocamera di Apple ma la Grande mela ha comunque riconosciuto la sua responsabilità e proposto a tutti gli utenti il cambio del nuovo iPhone presso gli Apple Store.

A partire dal prossimo 26 settembre, secondo l’esperto di Bloomberg Mark Gurman, sarà comunque possibile avere a disposizione una soluzione efficace. Il leaker ritiene che Apple abbia già individuato il problema e preparato un aggiornamento da rilasciare esclusivamente sui modelli coinvolti così da porre rimedio all’intoppo.