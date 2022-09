Amazon, è follia: ci sono delle truffe che svuotano i conti

Da diversi giorni non si parla che di alcuni messaggi da parte di Amazon in merito ad alcuni pacchi che sarebbero rimasti bloccati. Ovviamente non dovete assolutamente crederci, visto che si tratta di una truffa. L’obiettivo dei truffatori è quello di utilizzare il nome del famoso colosso del mondo e-commerce per essere più credibili possibile.

Amazon: le truffe ci stanno consumando a nome del famoso colosso, ecco come funziona con i nuovi messaggi phishing

Purtroppo i tentativi di phishing utilizzano nomi altisonanti, in questo caso quello di Amazon, come anticipato qualche riga prima. L’obiettivo è quello di farvi cliccare sul link, dal quale poi si aprirà tutto il percorso che porterà alla perdita dei soldi dal vostro conto. Nel migliore dei casi perderete solo i vostri dati sensibili, i quali però potrebbero essere riutilizzati.

Il nostro consiglio più importante è sempre lo stesso, ovvero quello di non dare alcun valore a messaggi del genere. Nel momento in cui doveste leggere il messaggio, sappiate che non succederà nulla. Tutto quello che dovrete evitare sarà cliccare sul link che molto spesso si trova a metà o alla fine del messaggio stesso. In ogni modo bisogna evitare la diffusione, per cui non fatevi prendere la mano e non lasciate che il vostro impeto vi porti a comunicare con i vostri amici.