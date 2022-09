Gli ultimi smartphone di fascia alta di Xiaomi, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, dovrebbero essere rilasciati questo mese, secondo alcune indiscrezioni. E ora abbiamo un’idea migliore di quali siano le loro presunte specifiche e come potrebbero apparire questi telefoni. Le fotografie sono state fornite da WinFuture, che afferma che si tratta di immagini e specifiche di marketing ufficiali per i dispositivi in ​​arrivo.

Quando guardi i due telefoni, scoprirai che sono quasi identici. Entrambi i telefoni sfoggiano una fotocamera selfie frontale centrata e una disposizione a tripla fotocamera sul retro. Xiaomi avrebbe scartato i telai di metallo a favore di involucri di plastica per risparmiare denaro.

Xiaomi 12T e 12T Pro arriveranno presto sul mercato

Secondo WinFuture, lo Xiaomi 12T avrà un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il telefono potrebbe essere alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100, che è un processore di livello superiore con capacità simili al SoC Snapdragon 8 Gen 1 utilizzato in centrali elettriche come la famiglia Samsung Galaxy S22 e OnePlus 10 Pro.

Come abbiamo rivelato a marzo, il Dimensity 8100 ha ottenuto punteggi GeekBench multi-core e single-core rispettivamente di 3801 e 924. Sullo stesso benchmark, il chipset Snapdragon 8 Gen 1 può ottenere un punteggio multi-core di 3810 e un punteggio single-core di 1200. In termini di batteria e ricarica, Xiaomi 12T potrebbe avere una batteria da 5000 mAh con capacità di ricarica rapida da 120 W. Secondo le fonti, Xiaomi 12T ha 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Secondo le speculazioni, Xiaomi 12T includerà un sensore principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP e uno sparatutto macro da 2 MP sul retro. Una fotocamera selfie da 20 MP si trova sulla parte anteriore del telefono. Inoltre, molto probabilmente Xiaomi 12T verrà lanciato con Android 12 e MIUI 13 pronti all’uso. In termini di prezzo, il nuovo telefono dovrebbe costare 649 euro. Tuttavia, il prezzo del telefono potrebbe variare nel mercato statunitense, supponendo che sia effettivamente commercializzato lì.