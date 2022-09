Su WhatsApp Desktop si potranno ordinare le diverse opzioni di un sondaggio: lo rivelano i colleghi di WABetaInfo, che hanno trovato tracce di questa funzionalità all’interno del codice.

É dunque estremamente probabile che lo strumento verrà rilasciato in una prossima beta della versione desktop dell’applicazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Desktop si prepara per i sondaggi

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando intensamente in questi ultimi tempi per portare i sondaggi nei gruppi, lo abbiamo visto recentemente su Android preannunciando che nuovi segnali sarebbero presto arrivati anche su iOS e PC. L’aver trovato nel codice riferimenti alla possibilità di cambiare l’ordine delle diverse opzioni del sondaggio è l’ulteriore prova di un processo di affinamento in corso prima che la funzione venga effettivamente rilasciata sul canale beta.

Su WhatsApp Desktop gli utenti avranno la possibilità di spostare a loro piacimento le singole opzioni del sondaggio modificandone l’ordine. Una volta completata l’operazione, sarà così possibile pubblicare il sondaggio stesso sottoponendolo ai membri del gruppo.

Insomma, una novità sicuramente in arrivo e su cui WhatsApp sta lavorando per portarla presto sul canale beta e, successivamente, su quello stabile. Su iOS la possibilità di riordinare a proprio piacimento le opzioni del sondaggio era già stata avvistata in passato, è invece una new entry per la versione Desktop considerando il fatto che l’ultima volta che se ne era parlato non c’erano tracce di questo piccolo – ma utile – accorgimento.