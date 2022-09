A partire da ieri, lunedì 19 settembre 2022 l’operatore Vodafone Italia ha reso disponibile l’offerta denominata Red Max anche per gli utenti che ancora non hanno compiuto 17 anni.

Per sottoscrivere questa offerta, dedicata esclusivamente ai clienti Under 16, fino ad ora era necessario avere un età compresa tra gli 8 e i 16 anni, nello specifico fino al compimento dei 16 anni e non oltre. Scopriamo insieme cosa comprende.

Vodafone Red Max Under 16

Vodafone Red Max Under 16 include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 5G con Rete Sicura inclusa nel prezzo, il tutto a 9,99 euro al mese. Sostanzialmente, sia il bundle che il costo mensile sono identici a quelli della Red Max Under 25, l’offerta Vodafone generazionale per clienti con fino a 25 anni di età compiuti.

Continuando con le differenze tra due offerte generazionali, si segnala che nonostante sia incluso anche con Red Max Under 25, con l’offerta Under 16 il servizio Rete Sicura viene messo principalmente a disposizione per la funzionalità di Parental Control, con la quale è possibile bloccare i siti non adatti ai più piccoli e impostare degli orari per l’utilizzo di internet.

Sottoscrivendo una nuova SIM Vodafone con questa offerta, come sempre si riceve il piano tariffario Vodafone 25 New, la cui particolarità è quella di avere alcuni servizi inclusi nella tariffa e non disattivabili. In questo caso, i servizi accessori come la Segreteria telefonica, Chiamami e Recall, 414 per la verifica del credito residuo, Ricevuta di ritorno SMS e Continuità di servizio risultano però detariffati, ovvero inclusi senza costi aggiuntivi.