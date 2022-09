TikTok: il trucco efficace per finire nei Per Te e diventare famosi

Finire nei per te è niente di meno che l’obiettivo comune della generazione Z, poiché significa diventare virali. No, non virali nel senso di influenza o di Covid, bensì in quello dei social. Più semplicemente, per acquisire fama e stipendio (nel migliore dei casi) tramite dei video più o meno strutturati. Ora che abbiamo capito di cosa si tratta, rimane la fatidica domanda su come diventare famosi su TikTok.

TikTok: non è così difficile raggiungere l’obiettivo

Per prima cosa bisogna avere una grande pazienza. Non scoraggiarti quindi se il video appena pubblicato non raggiungerà neppure il vostro vicino di casa, è solo questione di tempo. Dopodiché: