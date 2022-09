Sky ha deciso di “esplorare altri mondi”. Infatti, il broadcaster ha deciso di produrre una TV di ultima generazione col suo nome, cercando di sfruttare l’ondata di streaming in crescita. La televisione del futuro di Sky si chiama Sky Glass ed sarà necessario dire solamente “ciao Sky” per accenderla e selezionare il programma o il personaggio che stiamo cercando.

Sky Glass: la nuova televisione di Sky nel dettaglio

Sky Glass integrerà diverse tipologie di contenuti: oltre quelli dell’offerta Sky, si potranno vedere in chiaro i canali nazionali e i player internazionali come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN.

“La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo”, spiega Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

Quanto ai prezzi? Possiamo scegliere tre diversi modelli di TV marcate Sky: il modello da 43 pollici costa 697 euro, quello da 55 pollici a 995 euro e quello da 65 pollici a 1.293 euro. È possibile pagare in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare in 24 o 48 rate (da 11,90 a 29,90 euro al mese).

L’AD di Sky ha anche spiegato che questa nuova TV sarà “la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral”. Ciò significa che, incorporando tre dispositivi in uno (TV, Sound bar e decoder) consente di risparmiare energia fino al 50%. In più, entra in modalità standby in automatico se non utilizzata, ottimizzando la luminosità dello schermo in base alla luce presente nella stanza.