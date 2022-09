Prodotti ritirati: l'alimento in questione provocava asma e palpitazioni

Le autorità incaricate di presiedere la sicurezza su tutto il territorio europeo stanno svolgendo il loro lavoro egregiamente. Stiamo parlando degli ispettori del RASFF e del ritiro di un alimento che provocava asma, palpitazioni e molto altro. Ecco i lotti dei prodotti ritirati.

Prodotti ritirati: attenti all’istamina!

Il rischio stimato per i consumatori in relazione a questo richiamo alimentare è piuttosto serio e vede protagonisti dei filetti di alici in olio d’oliva, prodotti all’estero. La provenienza riportata è in Albania, dopodiché viene importato in Italia. Ma per quale ragione un prodotto simile è stato ritirato? La causa del richiamo da tutti i punti vendita è riconducibile alla presenza in eccesso di istamina. Cos’è?

L’istamina è una molecola che può provocare nella salute delle persone, vasodilatazione, vasocostrizione, broncocostrizione, asma allergici ed aumento della permeabilità di capillari e venule post-capillari. Quindi, proprio per questa ragione, il livello di rischio indicato è considerato più che grave. Vediamo insieme tutte le caratteristiche del prodotto al fine di riconoscerlo tra gli altri.

Le caratteristiche

Come dicevamo nei paragrafi precedenti, si tratta dei Filetti di alici all’olio di oliva 140 grammi a marchio Sipa, del produttore Poseidon shpk e con stabilimento di produzione ubicato in Albania.

Il lotto interessato dalla presenza in eccesso di istamina è il PA137 e la data di scadenza o termine minimo di conservazione a cui fare attenzione è il 17/11/2023. Ogni unità ha un peso di 140 grammi.

Chiunque abbia in casa questo prodotto dovrà riconsegnarlo al punto vendita in cui è stato acquistato così da ottenere (anche senza scontrino) il rimborso di quanto speso.