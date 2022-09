Nuova apertura: questo famoso negozio è in cerca di personale

Malgrado negli ultimi tempi stiano chiudendo sempre più negozi, per ogni cessazione di un’attività ve ne sono altre che non vedono l’ora di aprire. Ovviamente ciò comporta la ricerca di nuovo personale, così come sta accadendo ad una famosa catena distributrice di fragranze. Ecco tutti i dettagli sulla nuova apertura.

Nuova apertura: i requisiti richiesti dall’azienda

Il suo logo ha i colori del mare, avete capito di chi stiamo parlando? Ci riferiamo a Douglas, il colosso è pronto all’apertura del suo 370° negozio in Italia e per l’occasione sta cercando persone disponibili per lavorare. Nello specifico il nuovo punto vendita della profumeria ha aperto alla stazione Termini di Roma.

Sebbene in tempi di Covid la catena stava per chiudere (ben 128 negozi) , oggi è pronta a ricominciare il suo processo di espansione dopo il piano di riorganizzazione della rete vendita avviato nel 2021. Purtroppo per tutti, davanti a guerra in Ucraina, crisi della supply chain e caro bollette, non c’è determinazione che tenga. Tuttavia Douglas ci prova ancora tentando di contenere l’incremento dei prezzi nonostante l’aumento dei listini dei fornitori fino al 10%.

Inoltre la catena sta anche inserendo una policy interna sull’uso dell’energia, che ha lo scopo di comprimere i prezzi dell’impresa ma anche di avere un atteggiamento più attento per quanto riguarda la vista sociale. “Commercialmente continuiamo la nostra politica dell’implementazione dei servizi di importanti esclusive di prodotto che ci stanno consentendo una sempre maggiore fidelizzazione del nostro cliente”, ci tiene a sottolineare Fabio Pampani, ceo Douglas Southern Europe.

Tutte queste novità porteranno… rullo di tamburi… la nascita di veri e propri centri estetici all’interno dei negozi!