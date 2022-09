Lidl massacra Eurospin e Unieuro con la tecnologia al 90% ma solo oggi

Sono arrivate tantissime offerte e a proporle è un colosso come Lidl, che con il suo volantino fa girare la testa a tutti. La tecnologia, per quanto può competere al noto marchio, è giunta questa volta con prezzi impressionanti, soprattutto per quanto concerne alcune categorie.

Ogni giorno può essere quello giusto per ottenere le migliori offerte, soprattutto se si parla poi di Amazon. Il nostro canale Telegram si dimostra pronto con soluzioni ogni giorno gratis, clicca qui per l’accesso gratuito.

Lidl questa volta si supera con delle offerte che battono Eurospin e tutti gli altri grandi magazzini: ecco i prezzi migliori

Tutte le pagine del volantino Lidl si dimostrano estremamente interessanti ma a quanto pare nelle ultime ci sono opportunità di primo livello solo per qualche giorno. Il volantino di settembre è stato quindi preso di mira dagli utenti che amano il marchio, i quali in questo caso sono pronti a scegliere tra vari dispositivi di altissimo livello.

I prezzi clamorosi questa volta arrivano da parte di Lidl all’interno di un volantino che probabilmente non ha eguali sul mercato. Quello di settembre è il catalogo più ricco, con prezzi eccezionali soprattutto sugli utensili dal lavoro ma anche per quanto riguarda gli elettrodomestici.

Partendo dalla smerigliatrice angolare e dal seghetto elettrico alternato, i prezzi risultano di 29,99 e 34,99 €. Si tratta di costi davvero irrisori per la qualità offerta. Inoltre si prosegue verso gli elettrodomestici: una macchina da caffè espresso costa infatti sono 119 €, mentre la macchina per il pane arriva ad un massimo di 79 €. Infine ecco il macina caffè elettrico con il prezzo di 12,99 €.