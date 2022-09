Non è raro che Iliad riesca a vincere il confronto con tutti gli altri gestori in maniera alquanto agevole. Sono diverse le evidenze che portano tutti a credere che questo provider possa essere quello con il futuro più roseo e florido. Stiamo parlando infatti di un’azienda in grado di affermarsi in pochi anni, cosa non riuscita a colossi del livello di Vodafone, TIM e WindTRE.

Il catalogo risulta quindi bello pieno, anche questa volta tenendo conto del fatto che sia la telefonia fissa che quella mobile sono ben organizzate da parte di Iliad.

Iliad propone le sue offerte ancora una volta per vincere su tutti i campi: ecco le soluzioni mobili ma anche quella in fibra

A tal proposito non si può tralasciare il fatto che sul sito ufficiale siano ancora presenti delle offerte di livello. Tra queste ci sono la solita in fibra ottica, la quale non è di certo cambiata di prezzo, e la super promozione mobile che tutti vorrebbero sul proprio smartphone.

Partendo proprio da quest’ultima, è tornata con lo stesso prezzo: solo 9,99 € al mese con il 5G che risulta gratuito per chi la attiva. Inoltre ci sono minuti ed SMS senza limiti con 150 giga da utilizzare sul web.

Oltre a questa soluzione, tornando a quanto detto alcune righe fa, non si può tralasciare quanto sia interessante la promozione in fibra. Questa, che comprende al suo interno davvero ciò che serve a tutti, costa solo 15,99 €. Ricordiamo che tale prezzo è riservato a chi è già cliente Iliad con lo smartphone. In caso contrario il prezzo sarà solo di 23,99 € al mese, ancora una volta per sempre.