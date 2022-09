Esselunga distrugge Unieuro con offerte al 90% di sconto solo oggi

Un colosso come Esselunga nel mondo dei supermercati non può tirarsi indietro dal proporre offerte straordinaria ogni giorno. Le settimane passano ma a quanto pare non ci sono concorrenti tangibili per questa superpotenza del mercato italiano per quanto riguarda prodotti di prima necessità ma non solo.

In tanti infatti dimenticano a volte che Esselunga può proporre anche altri sconti in merito ad altre tipologie di merce molto interessanti. In questo caso la tecnologia non passa in secondo piano, dal momento che è uno degli ambiti più ricercati da coloro che si recano all’interno di uno Store fisico.

La curiosità infatti attira tantissimo gli acquirenti, i quali si avvicinano alle vetrine con la brama di portare a casa anche solo uno di quegli oggetti esposti. Esselunga proprio per questo ha deciso di spingere sull’acceleratore proponendo dei prezzi eccezionali su alcuni pezzi di elettronica, sfruttando anche il mondo degli elettrodomestici. Ricordiamo che tali costi dureranno solo per qualche settimana, per cui vi consigliamo di fare presto ad acquistare ciò che volete.

Esselunga battere la concorrenza con degli sconti eccezionali: ecco alcuni pezzi

Avete mai acquistato uno smartphone del livello di uno Xiaomi Mi 11 Lite a prezzo conveniente? Stiamo parlando del dispositivo nuovo in scatola, pronto per la vendita al prezzo di 339 euro in offerta. Ricordiamo che si tratta di uno smartphone con display a 6,55″ di tipo AMOLED e con una batteria da 4.250 mAh.

Esselunga propone grandi sconti ma soprattutto una garanzia che vale due anni su tutta la merce che decidete di acquistare.