Amazon Prime è un servizio assolutamente ricco di contenuti pronti per soddisfare tutte le esigenze di coloro che al giorno d’oggi si ritrovano a volerlo sottoscrivere, in primis la possibilità di fruire della spedizione gratuita (e rapida) su ogni ordine di prodotti gestiti da Amazon, a cui si aggiungono altre proposte interessanti.

Da non trascurare la presenza di Amazon Prime Video, un servizio che negli anni ha visto il lancio di un numero sempre maggiore di Serie TV e film, anche esclusivi, che al giorno d’oggi include le migliori partite del mercoledì di Champions League. In ultimo, e forse trascurato da molti, troviamo Amazon Foto, un servizio di salvataggio/streaming delle proprie immagini, che vuole avvicinarsi il più possibile al mondo del cloud dei più celeberrimi produttori.

Amazon Prime: come averlo gratis

Tutto molto bello, peccato che Amazon Prime abbia un costo fisso di 4,99 euro al mese, o di circa 45 euro annui, appena incrementato di un buon quantitativo, considerato che fino all’ultimo anno il prezzo si aggirava attorno ai 36 euro all’anno.

L’unico modo per poterne fruire gratuitamente, e legalmente, consiste nel godere del cosiddetto periodo di prova. Dovete sapere che, se non avete mai sottoscritto un abbonamento Amazon Prime, potrete testare il servizio per 30 giorni, senza impegno, a costo zero.

Per richiederlo non dovrete fare altro che collegarvi a questo link, e completare l’iscrizione. Prima del termine del mese di prova, sarà necessario cancellare l’iscrizione (senza alcun tipo di penale), in quanto in caso contrario verrà automaticamente rinnovata.