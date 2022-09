La piattaforma YouTube è ancora una delle principali piattaforme al mondo per lo streaming di contenuti multimediali in termini di utenti e numero di visualizzazioni quotidiane, sia per quanto riguarda coloro che fruiscono dei suoi contenuti su smartphone che coloro che preferiscono farlo su PC.

Questo avviene anche grazie a Google, proprietaria da diversi anni di YouTube, che nel corso del tempo ha sempre rinnovato e, soprattutto, aggiornato la piattaforma per renderla competitiva e stare al passo con i tempi. Scopriamo insieme le novità dell’ultimo aggiornamento.

YouTube si aggiorna, ecco le novità

YouTube sta ricevendo un nuovo aggiornamento relativo all’interfaccia grafica. Il rinnovamento arriva per le app Android e iOS di YouTube, ma anche per la sua versione desktop. Le immagini trapelate in rete mostrano le novità introdotte per la versione mobile di YouTube.

Si tratta di una ridisposizione dei pulsanti per commentare e apporre like ai video, oltre che di quello che mostra il numero di like e dislike. Questi sono ora integrati in sagome a forma di ellisse per risultare più evidenti. Arriva anche la modalità Ambient, che rende la parte inferiore del video più coerente con le sezioni sottostanti e la barra di stato si uniforma allo sfondo per rendere l’esperienza di visualizzazione più immersiva.

La modalità Ambient può essere attivata o disattivata dal menù contestuale del video, quello in cui può essere personalizzata la risoluzione per capirsi. Per la versione desktop di YouTube arriva invece una novità per la sezione dei primi commenti al video, i quali ora sono maggiormente in evidenza. Le novità che abbiamo appena visto su YouTube mobile e desktop sono via server a livello globale. Non sappiamo se il rollout è stato già avviato anche in Italia.