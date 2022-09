Il produttore cinese Xiaomi si appresta ad annunciare una nuova serie di smartphone di fascia alta. Si tratta dei prossimi Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. A ormai poco tempo dal loro debutto, il leaker Roland Quandt ha rivelato tramite un articolo su WinFuture tutte le presunte specifiche tecniche e anche i probabili prezzi di vendita.

Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro: Roland Quandt rivela presunte specifiche e prezzi

Continuano a spuntare in rete nuove indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone top di gamma di casa Xiaomi. Come già accennato, questa volta è stato il turno del noto leaker Roland Quandt, il quale ha per l’appunto rivelato le presunte specifiche e i probabili prezzi di vendita. Vediamo qui di seguito quanto rivelato.

Xiaomi 12T – presunte specifiche

Display con tecnologia SuperAMOLED con diagonale da 6.67 pollici con refresh rate da 120Hz

Processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra

Tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 108, 8 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 20 MP

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente MIUI 13

Presunto prezzo di vendita: da 649 euro

Xiaomi 12T Pro – presunte specifiche