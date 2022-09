I clienti di Telegram Premium hanno ricevuto ulteriori vantaggi da quando è stato introdotto il livello a pagamento del servizio e l’attuale aggiornamento non fa eccezione. Se hai un abbonamento Telegram premium, ora avrai reazioni e stati emoji illimitati. L’aggiornamento più recente del servizio offre ai clienti paganti un numero infinito di emoji tra cui scegliere quando rispondono a un messaggio. Il pannello di reazione ha ricevuto un piccolo restyling per gestire l’infinito database di reazioni emoji. Puoi anche allegare fino a tre reazioni per messaggio in Telegram.

Le reazioni infinite ora sono disponibili solo nelle conversazioni di gruppo e nei messaggi singole. Nel frattempo, gli amministratori di gruppo possono attivare o disattivare le reazioni personalizzate nei loro gruppi. Gli utenti non Premium, d’altra parte, ora possono accedere a dozzine di reazioni, comprese quelle che in precedenza erano disponibili solo per i membri che pagavano tra 4 e 6 dollari al mese per una delle migliori applicazioni di messaggistica.

Telegram Premium si aggiorna con nuove opzioni

L’opzione per modificare il tuo stato in qualsiasi emoji animato è un’altra nuova funzionalità Premium. Quando le persone visualizzano il tuo profilo o il tuo nome nell’elenco delle chat, l’emoji personalizzata viene visualizzata accanto al tuo nome e sostituisce il badge Premium.

Telegram offre otto stati preimpostati per impostazione predefinita, con idee popolari per lavorare, dormire, viaggiare e altre attività in alto. Se nessuna di queste alternative rappresenta veramente il tuo stato d’animo attuale, puoi scegliere da un elenco infinito di emoji personalizzate per il tuo stato.

Telegram ha anche incluso nuove funzionalità sia per gli utenti a pagamento che gratuiti, come le icone personalizzate per i dispositivi Android 13. Noterai anche animazioni più fluide sui telefoni Android durante l’apertura, la chiusura o la modifica dei file multimediali. Inoltre, l’app ora ti consente di portare i download prioritari in cima alla coda semplicemente toccando e trascinando. Telegram ha introdotto un nuovo stile di collegamento che enfatizza il tuo nome utente per gli utenti che condividono spesso i loro collegamenti nome utente su molte piattaforme.

Queste nuove funzionalità sono ora accessibili come parte di Telegram 9.0, ora disponibile su Google Play Store.