Panorama cerca di avvicinarsi il più possibile alle richieste e le necessità dei consumatori nazionali, mediante il lancio di un volantino che possa essere in grado di soddisfare anche i desideri più reconditi di coloro che effettivamente sono alla ricerca del risparmio massimo possibile.

Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi attivi solo ed esclusivamente nei negozi fisici, avete capito bene, per cogliere al volo l’occasione di risparmio, sarete effettivamente costretti a recarvi personalmente in un punto vendita, senza costi aggiuntivi o vincoli da segnalare. I prodotti sono al solito supportati dalla garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire i difetti di fabbrica, ed anche la variante no brand, nel caso in cui mettiate le mani su uno smartphone.

Panorama fa faville: ecco i migliori sconti di oggi

Lo sapevate che potete acquistare la tecnologia da Panorama? proprio in questi giorni è stato attivato un interessantissimo volantino che vede offrire al consumatore la possibilità di mettere le mani su un vero e proprio elettrodomestico, dal prezzo finale di soli 39 euro.

Stiamo parlando di una stampante di uno dei marchi più comuni al mondo, quale è Canon, più precisamente del modello MG2550. Un prodotto multifunzione, con scanner incorporato, dalle ottime prestazioni generali.

In alternativa è davvero possibile pensare di acquistare uno smartphone, sebbene sia profondamente economico. Il suo nome è Xiaomi Redmi 9AT, disponibile a soli 99 euro, è caratterizzato da 32GB di memoria interna ed una ampissima batteria da 5000mAh.