Lidl è pazza: le offerte di oggi al 90% di sconto distruggono Conad

Lidl supera grandissimi concorrenti grazie al suo ultimo volantino che ha proposto offerte eccezionali sotto ogni punto di vista e categoria. Avrete a disposizione qualche giorno per riuscire a soddisfare tutto quello che vi occorre.

Avete mai provato a dare uno sguardo all’interno degli scaffali? Questa volta potresti trovarci quello che magari avete desiderato in altre situazioni senza poter soddisfare la vostra esigenza. In basso la lista completa di alcuni dei prodotti venduti da Lidl in ambito elettronico.

Lidl lancia offerte clamorose ma solo per la fine del mese di settembre, fate presto visto che c’è anche l’elettronica

Non passeranno in osservate le offerte di questa volta, le quali purtroppo termineranno proprio con la fine del mese di settembre. Il volantino espone in prima pagina le date, mentre verso le ultime tutti i prodotti di cui stiamo parlando. Lidl vuole mettere a disposizione il meglio seminando il panico tra la concorrenza, soprattutto quella di un certo livello.

Tra le pagine piene di offerte è possibile scorgere una smerigliatrice angolare al prezzo unico di 29,99 €. Segue poi un seghetto elettrico alternato, il quale ha un prezzo di 34,99 €. Non è finita però qui, visto che gli elettrodomestici risultano particolarmente forniti con una macchina da caffè espresso che costa al pubblico solo 119 €. Tanta attenzione da parte del pubblico anche su altri due oggetti come la macchina per il pane a 79 € e il macinacaffè elettrico a 12,99 €.

Come potete ben ricordare, ogni prodotto di elettronica o di tecnologia acquistato presso i punti vendita Lidl avrà una garanzia valida per un periodo di due anni.