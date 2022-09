Uno dei videogiochi più attesi probabilmente in tutto il mondo è senza dubbi Grand Theft Auto 6, il futuro capitolo di Rockstar Games infatti accoglierà la pesantissima eredità del quinto titolo e per questo si sta facendo decisamente attendere, gli sviluppatori vogliono infatti che sia tutto letteralmente perfetto per quando arriverò, curando minuziosamente ogni dettaglio.

Ora che l’uscita del gioco sia certa non è un mistero, ciò non toglie che comunque il silenzio radio aleggiato intorno al titolo ha destato non poca frustrazione nella community che, dopo anni, non ha visto nemmeno un piccolo assaggio di ciò che dovrebbe arrivare con il nuovo GTA 6.

A risolvere la cosa ci ha pensato un leaker di 18 anni il cui nickname è “teapotuberhacker” – che ha pubblicato su GTAForum un file zip con 90 video del gioco.

Cosa è emerso

Dai leak sono emersi, oltre che video che mostrano il gioco girare completamente, sebbene in fase abbastanza acerba, alcuni dettagli, l’ambientazione sarà Vice City, un ritorno al passato dunque e i protagonisti saranno due, un uomo e una donna.

Ovviamente il colpo per Rockstar è decisamente importante, si parla addirittura del più grande leak nella storia die videogiochi, ecco dunque perchè l’azienda si sta impegnando in collaborazione con autorità e YouTube per la rimozione di tutti i video online che appunto mostrano il futuro gioco in arrivo.

Si tratta di un evento decisamente importante, adesso probabilmente seguirà una cascata di info aggiuntive in merito il gioco, dal Gameplay fino alla trama passando senza alcun dubbio anche dai requisiti che, stanno alle prime info non sembrano essere così proibitivi, il leaker ha fatto girare il gioco infatti su una GeForce RTX 2060.