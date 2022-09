Eurospin è folle: distrutta Lidl con offerte al 80% solo oggi

Le offerte di Eurospin questa volta non riguardano solamente il cibo ma tanti altri ambiti. Le categorie sono varie e soprattutto molto ben volute da parte del pubblico che ora come ora vuole risparmiare avendo anche un buon livello di qualità. Non ci saranno troppi dubbi nello scegliere il prezzo migliore, il quale questa volta abbraccia tutto il mondo dell’elettronica che conta.

In basso potete notare con calma solo alcuni di quelli che sono i pezzi pregiati della raccolta.

Eurospin supera la concorrenza di tutti gli altri supermercati proponendo delle offerte di elettronica strepitose: ecco la lista

Ricordiamo infatti che alle ultime pagine del volantino Eurospin sarà possibile cogliere le grandi occasioni tra dispositivi utili come pc e smart TV ma anche tutto quello che serve in cucina.

La dimostrazione sta proprio nella prima offerta, quella che costa 89,99 € e che riguarda un’impastatrice planetaria. La potenza è da 1400 W, utile per qualsiasi tipo di utilizzo in cucina. Passando poi ad una stampante multifunzione, la 3750 Deskjet di HP, si può notare il prezzo bassissimo di soli 69,99 €.

Parlando di smart TV ecco quella di LG da 799,99 € ma anche quella di Samsung da 65″, della serie precedente, a 599,99 €. Non da tralasciare la sezione in riferimento ai notebook, con quello di Lenovo che è dotato di un processore i3 di decima generazione, 8 giga di RAM e tante altre caratteristiche importanti.

Tutte le offerte che trovate in questo volantino saranno valide per tutto il mese di settembre. Inoltre ricordiamo che ci sono due anni di garanzia per chi acquista.