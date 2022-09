Il colosso cinese Xiaomi andrà a presentare a breve due nuovi dispositivi top di gamma, parliamo di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro.

Per entrambi i dispositivi si conoscono già moltissimi dettagli, ma WinFuture ha recentemente svelato la scheda tecnica ufficiale. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro: scopriamo insieme le schede tecniche ufficiali

Partiamo dunque dal top di gamma assoluto: Xiaomi 12T Pro non sarà altro che Redmi K50 Ultra pensato per il mercato europeo. Il design dovrebbe essere praticamente identico, così come la scheda tecnica ad eccezione del sensore principale. Xiaomi 12T Pro dice addio al metallo, visto che il telaio esterno dello smartphone sarà in plastica. La parte posteriore e ovviamente quella anteriore saranno invece in vetro: in particolare, il display da 6,67 pollici in risoluzione 2712 x 1220 pixel e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz sarà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5.

A far girare il tutto, ci penserà l’ottimo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm unito a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A completare la dotazione hardware, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Punto forte del dispositivo saranno sicuramente le fotocamere: per i sensori posteriori, si parla di un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.7, unito ad un sensore ultrawide da 8 MP f/2.2 e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale sarà invece da ben 20 MP e sarà alloggiata in un foto sul display. Dovrebbe partire da 849 euro in Europa.

Per Xiaomi 12T Xiaomi ha pensato allo stesso schermo e stessa batteria del fratello maggiore: le maggiori differenze le troviamo nel processore, che sarà un MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Si parla poi di 8 GB di memoria RAM e di 128 o 256 GB di memoria interna. Per le fotocamere, ci sarà un sensore principale da 108 megapixel, con apertura f/1.65, unito ad un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Il prezzo di partenza dovrebbe essere di 649 euro per il mercato europeo.