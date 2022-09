Le offerte low cost del gestore WindTre sono disponibili a partire da 7,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO. Le opzioni proposte dall’operatore sono quattro e ognuna include nel prezzo tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre GO: ecco tutte le offerte operator attack!

Le offerte WindTre GO sono rivolte esclusivamente ai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Effettuando il trasferimento del numero è possibile selezionare una delle offerte presenti in listino e ricevere fino a 150 GB di traffico dati al mese. Ecco, dunque, tutte le opzioni disponibili!

La WindTre GO 50 Star + Digital è l’opzione più conveniente poiché prevede una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La SIM e l’attivazione sono gratuite.

La WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay prevede una spesa di 7,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In questo caso la SIM è offerta dal gestore.

L’opzione più richiesta dai nuovi clienti è la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, che prevede una spesa di 8,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta che richiede una spesa più alta è la WindTre GO 100 Special + Digital, che richiede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.