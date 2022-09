Con Vodafone gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su una importantissima selezione di prodotti Apple, tutti disponibili a prezzi decisamente ridotti rispetto al listino originario, in modo da essere sicuri di spendere sempre meno sull’acquisto dei prodotti più desiderati del momento.

La campagna promozionale di cui vi parliamo oggi è rivolta esclusivamente ai clienti dell’azienda, ciò sta a significare che per accedervi sarà strettamente necessario essere in possesso di una SIM ricaricabile del suddetto operatore telefonico. In caso contrario potrete comunque decidere di attivare una delle tantissime promozioni del momento, in modo da potervici accedere in tempi relativamente brevi.

Vodafone: quali sono i nuovi prezzi

Spendere relativamente poco per acquistare un Apple iPhone è davvero possibile grazie a vodafone, partendo ad esempio dalla versione base, ovvero l’iPhone 13, gli utenti dovranno pagare inizialmente 69 euro, seguendo il tutto con 24 rate da 28,99 euro al mese.

Coloro che invece vorranno il bellissimo iPhone 13 Pro, dovranno sborsare inizialmente una quota di circa 99 euro, per poi optare per 39,99 euro al mese per le 24 rate successive. Infine è ecco arrivare il più grande della selezione, l’Apple iPhone 13 Pro Max, il cui prezzo sarà di 43,99 euro al mese per 24 rate, con una quota di partenza di 99 euro circa.

Non manca, se interessati ad un relativo risparmio, il bellissimo iPhone 13 Mini, disponibile a 24,99 euro (sempre per 24 mesi), previo versamento di una quota iniziale di 69 euro.