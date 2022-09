TIM: nuove offerte Wonder Five con 100GB e il 5G gratis

Come TIM esistono ormai pochi gestori, visto che stiamo parlando di provider che riescono a conservare largamente i loro tratti identificativi. Questo gestore riesce ancora a spingere sulla qualità, la quale è diventata il punto di forza anche di altri gestori ma forse in ritardo rispetto a TIM.

Bisogna infatti fare del proprio meglio anche questa volta che provider come Iliad stanno prendendo il largo. Ovviamente ci sono anche tutti quei gestori virtuali di contorno che stanno facendo un ottimo lavoro portano dalla loro parte una cifra innumerevole di nuovi utenti. A tal proposito TIM ha ripensato ad alcune vecchie offerte che probabilmente verranno proposte ai vecchi clienti del passato.

TIM: le offerte migliori fanno parte della stessa famiglia, ecco le Wonder Five che portano il meglio agli utenti

Le promozioni di un tempo sono ritornate ma con contenuti totalmente rielaborati rispetto al passato, cosa che molto probabilmente piacerà ai vecchi clienti. TIM infatti sta lavorando tantissimo per riportare indietro la maggior parte di loro, proprio prima dell’inverno.

L’obiettivo potrebbe essere portato a termine con due promozioni di livello assoluto, le quali appartengono alla stessa famiglia. Stiamo parlando innanzitutto della TIM Wonder Five, promozione conosciuta da tutti che costa davvero poco. Basta infatti pagare solo 7,99 € al mese per ottenere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi o mobili e infine anche 100 giga di traffico dati per navigare sul web in 4G.

Aumentando invece di soli 2 €, ecco l’offerta è voluta che concede oltre ai contenuti appena citati anche la connessione in 5G.