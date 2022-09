BeReal diventa un ostacolo anche per TikTok. Quanto proposto dal social ha incuriosito una vasta porzione di utenti e di recente Instagram ha deciso di mettersi a lavoro su una funzionalità che seguirà quanto proposto dalla piattaforma rivale proprio per alimentare l’interesse del suo pubblico. Adesso è TikTok a voler sfidare l’ultimo arrivato procedendo con il lancio di TikTok Now.

TikTok Now: ecco come funziona il nuovo servizio!

L’idea di base è proprio quella di BeReal. Durante la giornata gli iscritti a TikTok Now riceveranno una notifica che richiederà di effettuare nell’immediato uno scatto o registrare una breve clip. Lo scopo è quello di invogliare gli utenti a condividere online anche la loro realtà, senza filtri o piani ben precisi.

Il Social ha fissato alcune norme che mirano a tutelare gli iscritti assicurandone privacy e sicurezza. Tutti gli iscritti under 18 non potranno condividere contenuti pubblici. Gli utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, invece, non potranno ricevere commenti da tutti gli iscritti ma solo da amici. Gli under 16, infine, potranno condividere i loro contenuti soltanto in modalità privata.

La piattaforma stabilisce così alcuni criteri che mirano a garantire una maggior sicurezza ai minori di 18 anni, cioè la maggior parte degli iscritti al social.

L’ufficialità della notizia per la quale il Social procederà con l’introduzione della novità proviene dalla stessa azienda, che dichiara:

“In TikTok siamo sempre impegnati a studiare funzionalità che aiutino la nostra community a creare connessioni autentiche e che arricchiscano l’esperienza d’intrattenimento in app. TikTok Now verrà progressivamente distribuita in tutto il mondo nelle prossime settimane e non vediamo l’ora di scoprire come la community ci aiuterà a migliorare, arricchire e ampliarne l’esperienza”