Il social network Telegram ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento che va ad introdurre alcune novità fino ad ora sconosciute.

Nelle prossime ore l’aggiornamento sarà disponibile su tutte le piattaforme. Scopriamo insieme alcune delle novità introdotte.

Telegram riceve un nuovo aggiornamento

La piattaforma ha rilasciato da poco un comunicato, eccone una parte: “Tutti gli utenti ora hanno accesso a decine di reazioni, incluse quelle che prima erano disponibili solo con Telegram Premium, come 🤣 😐 🐳. Per accogliere tutte le nuove emoji, abbiamo ridisegnato il pannello delle reazioni, rendendolo espandibile. Le reazioni che usi di frequente appariranno in alto.

A partire da oggi 16 settembre 2022, gli utenti Premium possono aggiungere un stato emoji animato che viene mostrato accanto al loro nome, per far sapere rapidamente a tutti come si sentono o cosa stanno facendo. Questo stato personalizzato sostituisce il tuo Premium Badge Premium nella lista chat, nei gruppi e nel tuo profilo“.

Gli utenti Telegram che utilizzano Android 13 o versioni più recenti, potranno scegliere un’icona a tema per Telegram, che si abbinerà automaticamente alle impostazioni della modalità scura del telefono e al colore principale del proprio dispositivo.