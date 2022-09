In casa Samsung le novità non mancano mai. Il colosso ha recentemente stupito il suo pubblico rilasciando i suoi dispositivi pieghevoli ed è ormai prossimo al lancio dei top di gamma della serie Galaxy S, il cui arrivo è previsto per il mese di febbraio 2023.

I dispositivi più recenti si fanno portatori di importanti aggiornamenti ma sarà necessario attendere ancora qualche anno prima di poter assistere a una vera e propria svolta. Samsung, infatti, potrebbe dire addio ad alcune componenti che hanno fino ad ora caratterizzato tutti i suoi smartphone.

Samsung: niente tasti fisici a partire dal 2025!

Entro il 2025 Samsung potrebbe stravolgere i suoi dispositivi apportando alcune importanti modifiche. Gli smartphone del colosso potrebbero essere tutti privi di tasti fisici!

L’informazione è il risultato di un rapporto emerso online secondo il quale il Galaxy S25 sarà il primo smartphone Samsung senza tasti fisici.

L’attendibilità della notizia è ancora da verificare ma resta comunque interessante immaginare quelle che potrebbero essere le soluzioni alle quali l’azienda farà ricorso per sostituire i tasti. Samsung eliminando i tasti fisici dai suoi smartphone sarà costretta a dar vita a un nuovo modo di procedere con l‘accensione del dispositivo, questo sembra rappresentare l’ostacolo più complesso da oltrepassare per l’azienda.

Nell’attesa di scoprire quali saranno le soluzioni messe in pratica dall’azienda per la realizzazione di uno smartphone senza tasti sarà possibile conoscere i top di gamma della serie Galaxy S23, il cui lancio potrebbe avvenire a febbraio. Di recente sono emerse notizie sul design, le dimensioni e la scheda tecnica.