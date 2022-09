I ritiri dei prodotti alimentari continuano. Infatti, come sta accadendo ormai da qualche mese a questa parte, nei supermercati vengono ritirati dei prodotti o in via precauzionale o perché viene ufficializzata la presenza di sostanze all’interno che non sono consone.

Infatti, proprio in quest’ultimo ritiro, sono stati trovati addirittura dei frammenti di metallo e vetro all’interno di due alimenti consumati quotidianamente dagli italiani: formaggio e insalata. Ovviamente si tratta solo di alcuni lotti e il ministero della Salute ha indicato chiaramente quali sono.

Prodotti ritirati: ecco dove sono stati trovati i frammenti di vetro e metalli

Circa una settimana fa, sono stati ritirati i prodotti di una marca che vende insalata. Il brand in questione è Good Choice e il prodotto è l’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg, venduto nella nota catena di supermercati ALDI. Ecco i dettagli:

marchio di identificazione Wojnar’s Wiener Leckerbissen

prodotto a Vienna

con data di scadenza 21 settembre 2022.

Dunque, il prodotto non deve essere assolutamente consumato e può essere tranquillamente restituito in tutti i punti vendita ADLI. Munitevi di scontrino dell’acquisto e il prodotto sarà tranquillamente rimborsato.

Passando al formaggio invece, il 13 settembre c’è stato un ritiro per via di possibile presenza di corpi estranei di metallo all’interno del prodotto. Il suddetto è il Tronchetto di Capra a marchio President, prodotto da Société Fromagere De Riblaire e venduto da biG S.r.l. Ecco le sue caratteristiche

200g – data di scadenza 6 ottobre 2022 – lotto di produzione 227AD05320

200g – data di scadenza 12 ottobre 2022 – lotto di produzione 232CB05320

1 kg – data di scadenza 25 ottobre – lotto di produzione 238ACN360

1 kg – data di scadenza 25 ottobre – lotto di produzione 238ACN72.

Anche in questo caso, si raccomanda in via precauzionale di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dov’è stato acquistato.