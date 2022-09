PosteMobile è letteralmente da urlo, in questi giorni tutti gli utenti in Italia si ritrovano ad avere la possibilità di richiedere una delle migliori offerte e campagne promozionali del momento, con anche un bundle quasi invidiabile.

La richiesta di attivazione dell’offerta in oggetto dovrà necessariamente essere presentata sul sito ufficiale, non vengono poste limitazioni alla portabilità, ciò sta a significare che tutti la potranno richiedere, non solo i provenienti da specifici operatori virtuali. Il costo iniziale da sostenere corrisponde a 20 euro, di cui 10 euro prevedono traffico residuo, utilizzabile per il rinnovo della promozione stessa.

Scoprite quali sono i nuovi sconti Amazon, con tanti coupon gratis, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

PosteMobile: le offerte con i migliori prezzi del momento

La promozione di cui vi vogliamo parlare oggi prende il nome di Creami WOW 30GB, è una soluzione che prevede un costo fisso di soli 4,99 euro al mese, addebitati in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in precedenza.

Il bundle è assolutamente invidiabile, poiché a conti fatti permette di accedere a illimitati minuti e SMS verso tutti, nonché comunque 30 giga di traffico dati al mese. PosteMobile, essendo a tutti gli effetti un operatore virtuale, non possiede una rete proprietaria, di conseguenza si appoggia alla rete telefonica Vodafone, promettendo una velocità massima di 300Mbps in download.

Come al solito, anche l’offerta corrente non prevede vincoli contrattuali, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, ed allo stesso tempo non sono previste rimodulazioni di alcun tipo.