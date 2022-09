Panorama distrugge Lidl solo oggi con offerte quasi gratis

Una delle aziende che di certo non è la prima a lanciare quei prodotti che riguardano il mondo della tecnologia tra le offerte dei suoi volantini è Panorama. Il noto colosso in questo caso però ha voluto fare un regalo a tutti mettendo all’interno del suo volantino due offerte clamorose che riguardano l’elettronica.

L’obiettivo è quello di poter mettere i bastoni tra le ruote le grandi aziende utilizzando uno dei loro principali metodi di attacco. La tecnologia infatti è uno degli argomenti più seguiti da diversi anni e per questo i negozi si stanno attrezzando.

Panorama non ha rivali per quanto riguarda il nuovo volantino: i prezzi sono da impazzire

Secondo le ultime notizie, la sezione riservata alla tecnologia avrebbe visto un passo in avanti. Se prima si puntava solo su qualche elettrodomestico, ora si va su smartphone e affini.è possibile infatti sfogliare il volantino di Panorama fino alla fine per poi trovare una grande sorpresa.

Avrete infatti l’opportunità di potere acquistare ad un prezzo di favore due articoli in particolare. Il primo consiste in una stampante prodotta dal celebre marchio Canon, per la precisione la MG2550. Stiamo parlando di una multifunzione con scanner incorporato e con un prezzo di 39,90 €.

Il secondo dispositivo è invece lo smartphone Xiaomi Redmi 9AT, il quale ha un prezzo di 99 € al pubblico. Dalla sua, 32 giga di memoria e 5000 mAh di batteria.

Panorama offre comunque a tutti i suoi utenti che acquistano un prodotto un periodo di garanzia pari ai soliti due anni. Non avrete dunque alcun problema da quel punto di vista.