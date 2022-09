Marte: trovate tracce molecolari, tracce di vita individuate dalla NASA

Da diversi anni ci si interroga sul solito dilemma: c’è vita su Marte? A quanto pare sarebbero arrivate nuove evidenze in merito anche se sotto forme diverse. Stiamo parlando infatti delle prime rocce marziane che a quanto pare sarebbero ricche di molecole organiche come carbonio, idrogeno e ossigeno. Al momento sono quattro minerali, i quali fanno parte insieme delle 12 rocce raccolte dal rover Perseverance della NASA.

Il tutto nell’ultimo anno, come obiettivo quello di portarle a terra nel prossimo programma che prende il nome di Mars Sample Return (Msr). “Adesso sappiamo che il rover si trova nel posto giusto“, queste le parole da parte dell’amministratore per la scienza della NASA Thomas Zurbuchen, il quale durante la conferenza avrebbe parlato in linea diretta.

In #SamplingMars, I’m building a real science treasure chest, and my latest samples may be the most valuable yet. Some have organic molecules – but from ancient biology, or another process? Sending them back to Earth could help us figure it out.

More: https://t.co/sn5Wh9fRnG pic.twitter.com/GfMaXPrYnd

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 15, 2022