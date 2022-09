Lidl è folle con prezzi quasi gratis: distrutte Conad ed Eurospin

Se qualcuno nutre ancora dei dubbi in merito al fatto che il colosso assoluto del mondo dei supermercati sia Lidl, questa è la volta buona che possa cambiare idea. Il grande supermercato, che ha punti vendita in tutto il territorio italiano, si vuole superare proprio questa volta e lo dimostra con l’ultimo volantino lanciato durante il mese di settembre.

Offrire la tecnologia all’interno di un supermercato non è affatto una cosa semplice. Bisogna infatti catechizzare il pubblico in modo che possa essere abituato a trovare varie tipologie di prodotti. Qualcuno potrebbe infatti estraniarsi e etichettare Lidl come un tuttofare che però non fa nulla nel migliore dei modi. Fortunatamente l’azienda non dà questa impressione e se ne sono accorti tutti durante gli ultimi anni in cui i dati parlano da soli. Si tratta comunque di una delle migliori aziende sul territorio.

Lidl mette a disposizione tutte le migliori offerte ma solo per qualche settimana, il volantino mostra anche la tecnologia

Anche questa volta un occhio di riguardo viene dato alla tecnologia e all’elettronica, contando anche quelli che sono gli utensili da lavoro. Fin dal primo momento è possibile notare nelle pagine proposte come siano disponibili prezzi di favore rispetto agli altri supermercati. Lidl propone infatti un seghetto elettrico a soli 34,99 €, mentre una smerigliatrice angolare costa solo 29,99 €. Stiamo parlando di qualità tedesca.

Infine, se avete voglia di arricchire la vostra casa con qualche elettrodomestico, ecco la macchina per il caffè espresso che costa 119 €. Presente anche la macchina per il pane e il macinacaffè elettrico, rispettivamente ai prezzi di 79 e 12,99 €. Cosa aspettate dunque? Basta recarsi presso uno dei punti vendita per fare veri affari.