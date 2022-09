Iliad: gratis un super regalo con la promo da 150 giga a 9,99 euro

Se c’è un provider che era grande merito della sua grandissima riuscita degli ultimi anni questo è individuabile nel nome di Iliad. Questo gestore è stato talmente caparbio da riuscire a raggiungere e poi a superare improvvisamente gli altri provider che da tempo si destreggiavano nel mondo della telefonia mobile italiana.

Offerta dopo offerta e prezzo dopo prezzo, Iliad riuscì già diversi mesi fa a completare l’opera, portando dalla sua parte ormai quasi 10 milioni di utenti. Questi numeri dovrebbero far riflettere molto, lasciando capire agli altri provider che ancora si ostinano che forse a volte bisogna puntare anche sulla quantità. Non è però solo questo l’aspetto su cui Iliad insiste, visto che anche la grande qualità caratterizza il provider.

Iliad detiene ancora le migliori offerte in assoluto per quanto riguarda la telefonia mobile ma non solo

Battere un provider del calibro di Iliad è il programma che tutti si stanno sottoponendo ormai da qualche anno a questa parte. Purtroppo per loro però non sarà così semplice, visto che in maniera ciclica il noto gestore riesce a riproporre le sue promozioni migliori.

Bisogna infatti ricordare che sul sito ufficiale l’offerta in fibra ottica non è mai stata cambiata di prezzo. Quella promozione che stupì tutti quando arrivo per la prima volta, è ancora lì con il suo prezzo di vendita a 15,99 € al mese.

Per quanto riguarda invece le offerte mobili, Iliad detiene la leadership grazie ad una promozione strepitosa. Stiamo parlando della soluzione da 150 giga, quella che include minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi altro gestore. Prezzo mensile: 9,99 € con il 5G incluso.