Fastweb Mobile fa la guerra agli altri operatori virtuali, tra cui ad esempio troviamo Iliad, con il lancio di una incredibile campagna promozionale, che la vede offrire all’utente finale la possibilità addirittura di godere di 150GB di internet al mese, ad un prezzo quasi mai visto prima.

A differenza di quanto solitamente vi raccontiamo, nel caso corrente la promozione risulta essere attivabile in esclusiva dai possessori di un abbonamento Fastweb per la casa. In altre parole, per richiedere la promozione corrente dovrete essere clienti Fastweb, avendo già attiva una promozione ad esempio con fibra ottica per internet da casa.

Fastweb Mobile: grandiose offerte per tutti i gusti

Spendendo solamente 7,95 euro al mese, con addebito diretto sul conto collegato all’offerta per la casa, gli utenti avranno la possibilità di fruire di un bundle assolutamente eccellente, corrispondente a 150GB di traffico dati al mese anche in 5G, senza dimenticarsi di chiamate illimitate da poter utilizzare verso tutti (ma non SMS).

La promozione, come anticipato del resto, potrà essere attivata solamente dai già clienti casa di Fastweb, e non prevede costi iniziali, ciò sta a significare che l’attivazione e la spedizione della SIM sono completamente gratuite. Se interessati, ricordiamo comunque che la richiesta potrà essere completata in autonomia tramite il sito ufficiale di Fastweb Mobile, senza dover minimamente sottostare ad alcun vincolo, in termini di durata o di accessibilità generale alla promozione stessa.