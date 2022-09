Eurospin distrugge Lidl: offerte folli al 90% solo oggi in Italia

Eurospin questa volta mette sotto la concorrenza con delle offerte strepitose. Tutte all’interno del nuovo volantino di settembre, le proposte riportano ai tempi passati, quando la tecnologia non costava poi così tanto. Sarà possibile quindi fare veri e propri affari ma solo per un tempo ristretto. Il volantino dura ancora per circa 12 giorni.

Per avere un quadro completo, vi basta sfogliare il volantino sul sito ufficiale. Qui troverete anche tutti i punti vendita aderenti e alcune offerte che potranno essere acquistate sul sito online di Eurospin.

Eurospin senza rivali dopo aver proposto il nuovo volantino che mette i prezzi al minimo storico anche sulla tecnologia

Continua ancora una volta Eurospin a mettere i bastoni tra le ruote alle grandi aziende come Conad e Lidl. Il grande colosso sta mettendo insieme tutti i pezzi, ma anche tutte le categorie di prodotti che poteva includere all’interno di un volantino che questa volta non ha alcun eguale. I prezzi sono arrivati al minimo storico e vanno ad abbracciare anche il vasto mondo della tecnologia che comprende anche qualche elettrodomestico di livello.

I prezzi in questione riguardano davvero tutto. Si parte da un’impastatrice planetaria che costa 89,99 € con una potenza di 1400 W. Segue una stampante multifunzione di HP da 69,99€, ma non finisce qui. Disponibili due Smart TV, una di Samsung da 65″ e una di LG di ultima generazione da 55″: i prezzi sono rispettivamente di 599,99 e 799,99€.

Questi prodotti insieme a tutti gli altri potranno godere di due anni di garanzia dal momento dell’acquisto.