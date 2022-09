CoopVoce rientra a pieno diritto tra i migliori operatori virtuali del momento, data la presenza di una incredibile campagna promozionale, con la quale gli utenti possono effettivamente confrontarsi, ed avere diritto all’accesso ad una promozione ricca di connettività, nonché con un prezzo decisamente più basso del normale.

La soluzione che andremo a raccontarvi può tranquillamente essere richiesta tramite il sito ufficiale di CoopVoce da tutti i consumatori in Italia; l’azienda, dal canto suo, promette zero vincoli, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonarla in un qualsiasi momento, senza doversi minimamente preoccupare di costi aggiuntivi, ed allo stesso tempo si ha la certezza dell’assenza di rimodulazioni negli anni successivi.

Le offerte Amazon, ed anche numerosi codici sconto gratis, vi attendono in esclusiva su Telegram, scopriteli a questo link.

CoopVoce: la promozione più inaspettata del momento

La promozione di cui vi parliamo oggi prende il nome di Evo 200, prevede un costo fisso di 7,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, ed include un bundle assolutamente invidiabile.

Più precisamente parliamo infatti di 200 giga di traffico dati al mese in 4G, affiancati da 1000 SMS da spedire verso tutti, nonché comunque minuti illimitati da utilizzare per chiamare un qualsiasi numero di telefono in Italia. L’offerta in oggetto può essere richiesta solamente entro e non oltre il 30 settembre, l’attivazione, come anticipato del resto, potrà essere effettuata solamente tramite il sito ufficiale di CoopVoce.

La portabilità, come per tutte le promozioni dello stesso tipo, è obbligatoria, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario cambiare operatore telefonico per richiederla correttamente.