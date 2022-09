Connessione Internet: prova questo trucco se non riesci a navigare

Grandi, piccoli, adolescenti, anziani: davanti alla potenza della connessione internet siamo tutti uguali. Quando questa decide di rallentare non c’è fortuna che tenga, almeno che non si tenti con il trucchetto infallibile svelato da noi nel paragrafo seguente.

Connessione Internet: ecco come velocizzarla

La tua connessione è improvvisamente lenta? Innanzitutto devi cambiare i server DNS, ovvero quei server incaricati di tradurre i nodi della rete in indirizzi IP. Nel caso in cui abbiate Windows come sistema operativo, ti basterà andare sulla voce “Rete e internet” e cambiare il valore del parametro DNS compilandolo con il valore: “8.8.8.8/8.8.4.4″ (corrispondente al DNS di Google).

Nel caso del MacBook con sistema operativo MacOS, invece, bisognerà andare su Preferenze, cliccare su Rete, continuare su Avanzate e cambiare il parametro dei DNS, sia primario che secondario. Anche in questo caso il valore sarà lo stesso: 8.8.8.8/8.8.4.4.

In alternativa si può anche modificare il canale Wi-Fi. In tal modo si eviterà di andare incontro ad interferenze e di conseguenza al rallentamento della connessione internet. Come fare? Vai sulle impostazioni del router (raggiungibili inserendo l’indirizzo 192.168.1.1 nella barra di ricerca del proprio browser).

Nel caso in cui il dispositivo wireless sia lontano dal router di casa, si potrà chiedere aiuto ad un ripetitore wireless, il quale si collega al router ed estende la connessione Wi-Fi. Un’altra cosa fondamentale da tenere a mente è che cambia la velocità di navigazione in base al browser. Se per esempio utilizzi Internet Explorer, prova Google Chrome, poiché consente di aprire più velocemente le pagine web.