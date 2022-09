A poche settimane dal lancio emergono le specifiche tecniche dei nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro. L’azienda cinese dovrebbe rilasciare i suoi top di gamma nel mese di ottobre ma non ha ancora fornito alcun indizio circa l’effettiva data di presentazione. Quello che sappiamo proviene da un rapporto di WinFuture, ripreso dal portale 91mobiles, e fa riferimento alla scheda tecnica e al design dei due dispositivi.

Xiaomi 12T e 12T Pro: design, scheda tecnica e lancio dei due top di gamma!

Il nuovo Xiaomi 12T presenterà un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz. Al suo interno troverà posto un chip MediaTek Dimensity 810, che sarà accompagnato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Il comparto fotografico comprende un sensore primario da 108 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 20 megapixel.

Xiaomi 12T Pro, invece, vanterà un comparto fotografico più sofisticato. Ultra grandangolare e macro saranno identici a quelli del fratello minore ma il sensore principale sarà da ben 200 megapixel. Nessuna differenza sempre esserci nella capacità della batteria che, anche in questo caso, sarà da 5000 mAh con ricarica rapida a 120 W. A differenza del modello descritto in precedenza, la versione 12T Pro accoglierà un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1. In merito al display, anche qui avremo un pannello AMOLED da 6,67 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

I costi dei due dispositivi non sono ancora emersi ma Xiaomi potrebbe proporre la versione standard a un prezzo di circa 650,00 euro e il modello 12T Pro a circa 850,00 euro.