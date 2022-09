L’offerta WindTre Young + 5G sta per scadere. I nuovi clienti hanno pochissimo tempo per richiederne l’attivazione e ottenere ben 200 GB di traffico dati al mese.

La tariffa è attualmente disponibile nella versione Summer Edition ma presto il gestore potrebbe procedere con la modifica dei contenuti proposti. Gli interessati hanno soltanto 24 ore di tempo per poterla ottenere.

WindTre: l’offerta Young + 5G sta per scadere!

L’attivazione dell’offerta WindTre Young + 5G è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Gli utenti in questione possono ottenere la tariffa attivando una nuova SIM o richiedendo il trasferimento del numero dal precedente operatore.

Il costo dell’offerta è di soli 12,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione all massima velocità disponibile.

La tariffa è disponibile anche in una versione più economica. Gli utenti under 30 possono optare per la variante con 100 GB di traffico dati al mese, disponibile a un costo di 9,99 euro.

In entrambi i casi non sarà possibile saldare le spese previste tramite credito residuo. WindTre include il servizio Easy Pay, che addebita automaticamente i costi mensili su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti dovranno soltanto specificare lo strumento che desiderano utilizzare per i pagamenti.

Non saranno addebitati costi imprevisti né spese extra riguardanti i servizi a sovrapprezzo. Questi ultimi sono automaticamente disattivati dal gestore sin dall’attivazione della nuova SIM ma potranno essere riattivati in qualsiasi momento seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale windtre.